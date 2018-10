Íme az első számú szabály, amit be kell tartanod egy self-made dollármilliomos szerint

a milliomosok a legfontosabb árucikkre költik a pénzüket, időt vesznek rajta.

A milliomosok nem a pillanatokig tartó árelőnyökre vadásznak, így nem lehet vagyont építeni. Megtakarítással, a pénzed befektetésével már annál inkább. Te is tedd azt, amit a milliomosok, vagyis a nagy képre összpontosíts

Korábban kigúnyoltam azokat az embereket, akik az első osztályon utaztak a repülőkön, csak azért, mert az extravagánsnak tűnik. De ma már értem, miért teszik. Ha van egy problémád, amit pénzzel meg lehet oldani, akkor nincs is problémád - írja a CNBC-n véleménycikkében Ramit Sethi személyes pénzügyi tanácsadó, aki nem mellesleg maga is self-made dollármilliomos.Szerinte az átlagemberek első számú problémája, hogy egy dolgot másképpen fognak fel, mint a milliomosok, mégpedig hogyA repülős példával élve a milliomosok azért veszik meg az első osztályú jegyüket, hogy kényelmesebben utazzanak, megveszik a lehetőséget, hogy többet tudjanak pihenni, energiával teltek legyenek, ha egy üzletet visznek, jobban tudjanak arra fókuszálni, ami később még több pénzt hoz nekik. Vagyis más szavakkal az, hogy érdemesnek tartod magadra költeni a pénzt, a jelen pillanatban és hosszabb távon is megéri.A milliomosok pontosan tudják, mikor éri meg valamit maguknak megcsinálni, és mit éri meg kiszervezni. Ramit Sethi például a kényelmemre sokat ad, ezért költ személyes séfre, titkárra, személyi edzőre és még sok más dologra.- mondja Ramit Sethi.