Egy új hátborzongató videót forgattak az emberrobotról és a robotkutyáról

2018. október 15. 07:54

Az ijesztő robotokat fejlesztő Boston Dynamics (korábban az Alphabet, most a SoftBank leánya) két újabb videót töltött fel nemrégiben YouTube csatornájára: az egyiken Atlas, az embert imitáló mozgású robot parkourözik, vagyis akadályokon ugrál át. A robot fémtestét atlétikusan mozgatva egyensúlyoz a dobozokon, az egyensúlya megtartásához kezét, lábát, törzsét is olyan irányba mozdítja, hogy az ugrások után a landolás is sima legyen. A másik közzétett videón a "robotkutya" egy építkezésen járőrözik, lépcsőzik.













301244