Jönnek a még idegesítőbb, átugorhatatlan YouTube-reklámok

nem lehet átugrani.

A YouTube a YouTube-on jelentette be a hirdetőinek és tartalomgyártóinak, hogy egy új típusú reklámot vezetnek be, amit (dobpergés):Az új reklámok jellemzően(vagyis óráknak tűnnek majd) és drágábbak lesznek a hirdetőknek, mint a mostani 5 másodperc után átugorható hirdetések. Persze a csatornák üzemeltetői is több pénzt remélhetnek ezektől. Mint mondják, csak olyan csatornáknak engedélyezik majd az új formátumot, amelyek elbírják ezt a reklámformátumot. További részletek és a bejelentés itt (egy szintén rendkívül idegesítő stílusú, kiabáló műsorvezető hölgytől):