Itt a Brexit-gyűlölők edzőterme! - Új szórakozást találtak maguknak a britek

Eleged van a Brexitből? Dühös vagy az inkompetens politikusokra? Bevernél egyet Boris Johnsonnak? Akkor itt a legjobb edzés arra, hogy dühödet a politikusokra szabadítsd

- nagyjából így fordíthatjuk a Gymbox legújabb órájának, a Brexfitnek a reklámját.Azok a londoniak, akiknek már elegük van a Brexit körüli mizériából és a politikusokból, egy 30 perces intenzív edzésen vehetnek részt, ahol többek között a Boris Johnson és Jean-Claude Juncker képével ellátott boxzsákokat püfölhetik, de van Theresa May nevével fémjelzett zsákugrálós verseny és olyan labdadobálós összecsapás, ahol az órán résztvevők Theresa May vagy az ellenzéki párti Jeremy Corbyn fényképét dobálják. Aki pedig pihenőre vágyik, a David Cameronról elnevezett pihenősarokban gyűjthet erőt magának.A Brexfit órákat a Gymbox fitneszcég indította el, Marc Diaper cégvezető szerint azért indították el az órát, mert az edzőterembe járók a Brexitet nevezték meg a legnagyobb frusztrációjuknak a londoni létben. A megkérdezettek 52%-a jelölte be a Brexitet, a második legtöbb szavazatot az albérletárak, a harmadik legtöbb voksot pedig a metrókésés kapta.Annak, akinek hasonló érzései vannak a Brexittel kapcsolatban és valamikor Londonban jár, érdemes lehet betérnie az edzőterembe. Addig itt egy kis ízelítő arról, mi folyik egy ilyen Brexfit órán: