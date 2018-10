Itt a kínai okostelefon, amiért hosszabb sor áll, mint az iPhone-ért

Többen álltak sorban a kínai mobilgyártó, a OnePlus legújabb mobiljáért a T-Mobile Times Square-en található üzlete előtt, mint a legutóbbi iPhone-ért - írja a Business Insider.

Forrás: OnePlus

The only place to get the #OnePlus6T in the world. Come on over! pic.twitter.com/9YK0aTZK3m — Pete Lau (@petelau2007) October 29, 2018

Thanks to all of our awesome ⁦@TMobile⁩ customers who have come on a Monday evening to get the ⁦@oneplus⁩ 6T! NYC Times Square is the only store in the world selling this beautiful device until Thursday... that's when all ⁦@TMobile⁩ stores go live! pic.twitter.com/waMjHuz9Zi — Jon Freier (@JonFreier) October 29, 2018

Look at this line! 👀 Come get the OnePlus 6T exclusive to T-Mobile today at the NYC Times Square Signature store!!! We are the only retail location GLOBALLY to get it today! @thayesnet #OnePlus6T pic.twitter.com/tHkfIsDaki — Nancy Benter (@nancy_benter) October 29, 2018

A nagy érdeklődés nem véletlen, hiszen hétfőtől vásárolható meg első alkalommal egy OnePlus-telefon a mobilszolgáltatónál az Egyesült Államokban. A OnePlus 6T névre keresztelt készülékhez ráadásul egy vonzó akciót is kínál a T-Mobile: a régi okostelefonokat 300 dollárért számítja be az 580 dolláros modell megvásárlásakor. Így mindössze 280 dollárért meg lehet kapni egy csúcstelefont.