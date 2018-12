Itt a legújabb megoldás a hangos és zsúfolt irodára

Az irodai dolgozók gyakran panaszkodnak arra, hogy az open office nem segíti egy komplex feladatban való elmélyült munkavégzést, a külső zajok és ingerek ugyanis folyamatosan elvonják a figyelmet. Erre talált megoldást a Panasonic, aki a "humán szemellenző" nevű fejlesztésével segítené az irodai dolgozókat - írja a dezeen.com . Bár az eszköz meglehetősen furcsa és a hagyományos nyitott irodák helyett bizonyos munkakörökben talán érdemes lenne a kisebb irodaterek alkalmazásán is elgondolkodni, de átmeneti megoldásként nem kizárt, hogy még működhet is. A teljes cikket angol nyelven az alábbi képre kattintva lehet elolvasni, ahol további képek is láthatók a legújabb innovációról.