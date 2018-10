Itt a legújabb őrület: a hordozható, aktatáska méretű elektromos roller

2018. október 19. 09:41

Itt egy újabb alternatív közlekedési forma azoknak, akik szeretnék elkerülni a városi forgalmat. Az UrmO elnevezésű összecsukható, és hordozható elektromos roller egy aktatáska méretének felel meg és mindössze 6 kilogramm a súlya. A praktikus eszközt a Tesla és a BMW volt mérnökei tervezték, és az eddigi tapasztalatok alapján körülbelül 10 perc alatt hozzá lehet szokni a használatához.



Alapvetően kéz nélküli használatra tervezték, de lehet hozzá kormányt is csatlakoztatni. Teljes töltöttséggel valamivel több, mint 20 kilométert is meg lehet vele tenni, maximális 16 km/h sebességgel. Egy alkalmazás segítségével a használók a korábbi útjaikat is nyomon követhetik, valamint a jármű energiaszintjét is ellenőrizni tudják. Már az előrendelési ára sem kevés, mintegy 420 ezer forintnak megfelelő dollárba kerül, és várhatóan 640 ezer forintért fogják árulni ha forgalomba kerül.



Így néz ki a táska méretűre összecsukható e-roller:





301908