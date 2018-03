Itt a robot, aminek már a szakadék sem állja útját

Nincs már átléphetetlen akadály a robotok előtt, bármilyen terepet meg tudnak mászni és most egy kínai egyetemnek köszönhetően szakadékokon is át tudnak jutni. A Guangdong University of Technology's School of Automation kifejlesztette anevű robotot, aminek kis propellerek vannak a lábain, így önmagát kiegyensúlyozva át tud lépni szakadékokon.A kétlábú robot a lába hosszának 97 százalékát elérő szakadékon is át tudja navigálni magát annak köszönhetően, hogy egy lábon tud egyensúlyozni. A propellerekre azért van szükség, mert amikor egy szakadék felett hosszan próbál ellépni a robot, át kell helyeznie a súlypontját, ehhez kellenek a robotok tömegének harmadát elbíró minihajtóművek.Az ilyen robotok nagy segítséget nyújthatnak a kutatómunkában, például természeti katasztrófák után.A robotot egyelőre nem tervezik kereskedelmi forgalomba hozni.

Forrás: YouTube