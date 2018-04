Itt a világ legdrágább és legolcsóbb városainak listája!

Az Economist Intelligence Unit legfrissebb felmérése szerint immár ötödik éve Szingapúr a legdrágább város a világon. A tavalyi listához képest annyi azért változott, hogy a legdrágábbnak számító tíz város listáját nem ázsiai, hanem európai városok dominálják. A listán ott van Párizs, Zürich, Oslo, Genf és Hamburg is.A felmérés 133 városban vizsgálta a megélhetési költségeket, ez alapján Szingapúrban a legdrágább például venni és fenntartani egy autót, de egy üveg bor átlagos ára is jóval magasabb, mint más városokban. Ehhez képest szépségápolási termékeket vagy háztartási cikkeket sokkal olcsóbb Szingapúrban venni, mint Szöulban, Hongkongban vagy Tokióban, amely városok közül kettő szintén rajta van a tizes listán.A legdrágább városok mellett megnézték azt is, hol a legkisebbek a megélhetési költségek a világon, mint kiderült, a szíriai Damaszkusz a legolcsóbb város, ezt követi a venezuelai Caracas, majd a kazahsztáni Almati. Ha valaki a legolcsóbb városokba vágyna, nem kell messzire mennie, ugyanis Románia fővárosa, Bukarest is ott van a tíz legolcsóbb város között a világon.A tíz legdrágább és legolcsóbb város: