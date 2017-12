Itt az új Concorde? Jön az új szuperrepülőgép!

Jobb lesz, mint a Concorde

Szuperszonikus repülőgépet fejleszt a különc brit milliárdos, Richard Branson, ami a tervek szerint 3,5 óra alatt tenné meg a London-New York-távolságot. És nem is teljesen megfizethetetlen áron.- mondta a repülőgépeket építő Boom Supersonic alapítója, Blake Scholl.A tervek szerint 2025-re készül el a denveri startup új generációs utasszállítója. Richard Branson mellett a japán légitársaság, a Japan Airlines is beszállt a cégbe, 10 millió dollárral, akik ezzel az első 20 repülőgép megrendelésére is kaptak opciót. A japán légitársaság a most 11 órába kerülő San Fransisco-Tokió útvonalat rövidítené le most feleennyi időre. Branson űrhajós vállalata van benne a projektben, aminek fejében 10 utasszállítóra formálhat majd jogot.Nem a Boom az egyetlen repülőgépgyártó, ami visszahozná a szuperszonikus utazást a Concorde bukása után. A Boeing és a Lockheed Martin is fejleszt szuperszonikus repülőgépeket, de a Blake Scholl szerint cégének az a nagy előnye, hogy nem kell semmilyen új technológiát elfogadtatnia a szabályozó hatóságokkal. Scholl hozzátette, hogy bár pilóta volt, ő még csak utasként sem repült soha Concorde-on és ez volt az első számú motiváció a szuperszonikus repülőgép megépítésére, amin ígérete szerint megfizethető áron lehet majd repülni.