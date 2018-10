Itt az új Pokémon Go, de Pikachu helyett Jézust kell benne megtalálni

Érdekes módját találta ki a Vatikán annak, hogy a fiatalok felé nyisson: lemásolta a Pokémon Gót, de kalapos Pikachuk és event Bulbasaurok helyett Jézust és szenteket kell benne gyűjteni - szúrta ki a Business Insider Akárcsak a Pokémon Góban, a játékosok itt is a való életben járnak-kelnek majd, egy GPS-es, Google Térkép-es megoldás alkotja itt is a rendszer alapján. Pokémonmesterek helyett viszont hittérítőket személyesítenek meg a felhasználók, akiknek ételt, italt is kell gyűjteniük, valamint imádkozniuk is kell: elmondhatnak egy fohászt például a betegekért a kórházak mellett vagy a templomokban, amikor elmennek mellettük.A szentek "elfogása" nem labdadobással történik, mint a Pokémon Góban, hanem a szentek életéhez kötődő kérdéseket kell megválaszolnia a szereplőknek. Egy ilyen kérdés például az lesz, hogy "Ki mondta: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" (Ezek Jézus utolsó szavai a kereszten).A Follow JC Go névre hallgató appot a Fundación Ramón Pané hittérítőcsoport fejlesztette, 500 ezer dollárba és 32 ezer órába került. Az app már most is elérhető Androidon és iOS-en, de a helyszínek még csak Spanyolországban és Olaszországban vannak konfigurálva.Az app értékelése egyébként finoman szólva is vegyes: jelenleg 1000 vélemény alapján 3,2 csillagon áll. A felhasználók főleg azt kifogásolják, hogy egyelőre csak spanyolul elérhető.