Jön a piros iPhone!

Piros színben is kapható lesznek az Apple legújabb csúcstelefonjai, az iPhone 8 és az iPhone 8 Plus. A készülék holnaptól rendelhető meg és április 13-án, pénteken kezdődik meg a kiszállítás.A két telefon technikai jellemzői nem változnak a tavaly szeptemberben bemutatott iPhone 8-hoz és 8 Plushoz képest, csupán új színű borítást kapnak. Az előző modell is kapható volt piros színben, a mostanihoz hasonlóan néhány hónappal a telefon bemutatója után jött ki a piros színű változat.A piros iPhone 8 kezdőára 699 dollár és drágább iPhone X nem lesz kapható piros színben.A készülékek eladásából befolyó bevételeket jótékony célra fordítja a társaság, a HIV-fertőzött és az AIDS-ben szenvedő emberek megsegítésére.

Forrás: Apple