Jön az autós szex időszaka - állítják a kutatók

Azzal, hogy egyre több önvezető autó jelenik meg az utakon, megnő az autós szex gyakorisága is - állítja egy új tanulmány.Az Annals of Tourism Reserach újságban megjelent tanulmány szerint egyre népszerűbb lesz a kocsiban való evés, alvás vagy éppen a szex, ha elterjednek az önvezető autók az utakon.A tanulmány készítői még ennél is tovább mentek, szerintük ugyanis az önvezető autók elterjedése a prostitúciónak is új löketet adhat, valószínűsíthetően mobilizálja majd ezt az iparágat. A várakozások szerint Európában terjedhet el az autós prostitúció a leghamarabb.Persze az autós szex nem új keletű, a tanulmány szerint az amerikaiak 60%-a már szexelt kocsiban. Várakozásaik szerint az önvezető autókban való szexuális együttlét 2040-re lehet elterjedt a világban.