Kapaszkodj meg: az ébren töltött idő kétharmadában (!) telefonoznak és tévéznek az amerikaiak

A Nielsen piackutató cég első negyedévre vonatkozó kutatása szerint az amerikai felnőttek átlagban 11 órát töltenek naponta azzal, hogy tévét néznek, zenét hallgatnak, az okostelefonjaikat nyomkodják vagy egyéb módon használják a médiaszolgáltatásokat, ami az ébren töltött idő kétharmada.A médiaeszközök használatával töltött idő 19 perccel hosszabbodott az előző negyedévhez képest, amiben a piackutató szerint szerepet játszott az is, hogy többeket csábítottak most a téli olimpia, a Super Bowl és a March Madness is.Érdekes, hogy az új technológiák és az okostelefonok elterjedtsége ellenére is a rádióhasználat volt a leggyakoribb az amerikai felnőttek között az első negyedévben, ami azzal is magyarázható, hogy sokan a rádiót hallgatják vezetés közben. Az eltöltött idő alapján továbbra is a tévé vezet átlagban 4,2 órával, ezt követi az okostelefon-használat 2,4 órával naponta.Csak érdekességképp, a Nielsen magyar piacon elvégzett, második negyedévre vonatkozó kutatása alapján a magyarok átlagosan 4 óra 20 percet töltenek a tévé előtt naponta, ezzel még az amerikaiakat is lekörözzük, akik az előbbiek alapján 4 óra 12 percet töltenek a tévéképernyő előtt.