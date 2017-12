Kellemes halál egyetlen gombnyomásra - itt a 3D-nyomtatós halálgép

"Megérett a világ a pusztulásra" - ezt az általánosságok világában mozgó szólást most a konkrétumok szintjére sikerült lehoznia egy ausztrál-holland találmánynak. Az élet tudatos eldobását elfogadhatónak tartó, "racionális" használók számára készült Sarco nem más, mint egy 3D-nyomtatóval akár otthon is elkészíthető eutanáziagép.A csak "Dr. Halálnak" becézett eutanázialobbista, Philip Nitscske és a holland mérnök, Alexander Bannick által kifejlesztett, az Exit International nevű nonprofit eutanáziaszervezet által promotált készülék kapszulája leválasztható, így koporsóként is használható.Használójának a mentális állapotáról szóló online kérdőívet kell kitöltenie, amelynek végén egy négyjegyű kódot kap, és ennek segítségével elhelyezkedhet a kapszulában. A percek alatt bekövetkező, békes halálról folyékony nitrogén gondoskodik, amely kiszorítja az oxigént a kapszulából.Egy tegnapi videó a Youtube-on a gépről: