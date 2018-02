Kétmillióra megbüntették, mert lelőtte a százéves óriáskrokodilt

A krokodilok védett állatok Ausztráliában. Nem lehet kilőni őket a vadvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül, hacsak nem jelentenek közvetlen fenyegetést.

Tízezer ausztrál dollárra, vagyis csaknem kétmillió forintra büntettek egy ausztrál mezőgazdasági munkást, mert lelőtt egy százéves krokodilt.tavaly szeptemberben a queenslandi Rockhampton egyik farmjának közelében, a Fitzroy folyóban. A rendőrség akkor vizsgálatot indított az illegálisan elpusztított állat ügyében.A mezőgazdasági munkásként dolgozó Luke Stephen Orchard pénteken bűnösnek vallotta magát a bíróságon az állat megölésében. A 31 éves férfi azt mondta,A szakértők szerint, ami azt jelenti, hogy rendkívül ritka és kulturális szempontból is jelentős példány volt.A szeptemberben lelőtt példányhoz hasonló "ikonikus", vagyis öt méternél hosszabb állatok megöléséért nagyon magas pénzbüntetést kell fizetni.A vadvédelmi szakemberek korábban arra figyelmeztettek, hogy, aminek eredményeként a környék hím krokodiljai között hatalmi harcok törhetnek ki, ezért - bár ez nem jelenti azt, hogy az emberekkel szemben is agresszívebben viselkednek - "nem árt vigyázni".A világ legnagyobb, fogságban tartott krokodilja az 5,48 méter hosszú Cassius nevű hím, amelyet harminc éve fogtak be az Északi Területen, jelenleg Queensland északi részén, egy Green Island-i farmon él. A világcsúcstartó egy 6,16 méteres, a Fülöp-szigeteknél befogott Lolong nevű krokodil volt, amíg 2013-ban el nem pusztult.