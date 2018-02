Kiderült, hogy egy "nőgyűlölő pöcegödör" a világ egyik legmenőbb hedge fundja

Beperelték Steven Cohen legendás befektetőt, mivel hedge fundjánál súlyosan diszkriminálják a nőket. A vád szerint "tárgyként kezeli a tisztán férfiakból álló, szexista menedzsment a női alkalmazottakat" - írja erőteljes hangnemben a New York Post , ahol egyszerre "nőgyűlölő pöcegödörnek" is nevezi a szerző a befektetési vállalatot.Cohent és alapkezelőjét, a Point72 Asset Managementet Lauren Bonner igazgatóhelyettes perelte be - a vád szerint a hölgyet és női társalkalmazottait olyan degradáló szavakkal illették, mint "lányok" vagy "drágám," valamint bókoltak nekik, ha szépen öltöztek fel, sőt, néha a menedzsment azzal büszkélkedett, hogy nem vettek fel és léptettek elő "érzelmesebb" nőket. Arra is volt példa, hogy olyan meetingeket szerveztek, ahova a női alkalmazottak nem ülhettek be.A vádiratban az áll, hogy a szexista menedzsment "férfiklub-szerű atmoszférát" alakított ki, ahol a nőknek nap mint nap diszkriminatív viselkedéssel kellett szembenézniük, ahol "alábecsülték, marginalizálták és lealacsonyították a nőket."Sőt, a vállalat vezérigazgatója egyszer "ostoba szöszinek" nevezett egy női vezetőt, több hétig egy női nemi szervet jelölő obszcén szó volt a táblájára írva, valamint egyszer egy női vezetőtől azt várta el, hogy 48 órával szülés után egy Power Point prezentációt készítsen.Bonner továbbá azt állítja, hogy 300 ezer dolláros (vagyis kb. 76 millió forintos) fizetése a férfi kollégáinak járó juttatás mindössze 35%-a. Ezen kívül 2016 augusztusa óta nem hajlandóak előléptetni, mert az egyik vezető ellen panaszt nyújtott be, aki szexista és lekezelő magatartást tanúsított.A Point72 minden vádat tagad és azt állítja, hogy meg fogja védeni magát sokkal hatékonyabb platformon keresztül, mint a média. A hedge fund egyébként Steven A. Cohen saját és családi pénzét menedzseli, miután a legendás portfóliómenedzsert több évre eltiltották a külső pénzek kezelésétől bennfentes kereskedés miatt.