Kijött a legnépszerűbb úticélok listája: ezek a városok voltak a kedvencek idén

Hongkong

Bangkok

London

Szingapúr

Maka ó

Párizs

Dubai

New York

Kuala Lumpur

Sencsen

Egy londoni piackutató adatai szerint Jeruzsálem lesz idén az egyik legnépszerűbb úticél a beérkező utazások alapján, de japán és indiai városok is sok turistát vonzanak.Világszerte 5%-kal nőhet a beérkező utazások száma a világ országaiban, az utazások száma ezzel pedig elérheti az 1400 milliárd utat 2018-ban globálisan.Az Euromonitor International adatai szerint idén Jeruzsálem lehet a top úticél, 4,8 millió beérkező utazással, ami egy év alatt 38%-os bővülés. A jelentés szerint a szent város relatív stabilitása mellett az erős marketingnek is köszönheti, hogy ilyen népszerű a turisták körében.Egyre jobban nő az ázsiai városok népszerűsége is, a top 100 úticél között már 41 ázsiai város található. Az érem másik oldalát főként a közel-keleti és afrikai városok érzik meg, itt a gyakori terrorcselekmények és robbantásos merényletek miatt jelentősen visszaesett a turistaforgalom. Kivétel ez alól ugyanakkor Kairó, ahol nőtt a beutazások száma.Japán és India is jól teljesít, az olyan városok, mint Oszaka vagy Csiba 2012 és 2017 között éves átlagban 43 és 35%-os növekedést mutattak fel a beérkező utazások számában, Új-Delhiben és Mumbaiban ugyanezek a számok több mint 20%-ot tesznek ki.A beérkező utak alapján a 10 legnépszerűbb város idén: