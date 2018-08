Kínában már robot mesél a gyerekeknek

A fehér színű, tömzsi, kar nélküli Keeko robot kis kerekeken gördül. Beépített kamerái nemcsak tájékozódását szolgálják: a kicsik videót is készíthetnek vele.

Az oktatás manapság már nem egyirányú dolog, a tanárral, aki tanít és a diákokkal, akik tanulnak

A tanításhoz képesnek kell lenni az interakcióra, emberi érintésre, szemkontaktusra, arckifejezésekre. Ez nem csak a nyelvről vagy a tartalomról szól

Robot segíti az óvónők munkáját Kínában már mintegy 600 óvodában: a 60 centiméter magas, kerek fejű és érintőképernyővel ellátott oktatási segédeszköz történeteket mesél és logikai gyakorlatokat kínál a gyermekeknek.Kínában a robotok már órákat tartanak, idős embereket segítenek, vagy a törvényekben segítenek eligazodni. A Keeko cég fejlesztőinek célja, hogy általánosan elfogadottá tegyék oktatási segédeszközüket az iskolákban.A Peking elővárosában, Jisvindben lévő óvoda kis ember alakú tanára a sivatagban eltévedt kis herceg történetét mondja el gyermekhangon. A gyermekek feladata, hogy a padlón szőnyegekkel rekonstruálják a mesehős útját, amely a robot képernyőjén látható. Minden helyes válaszra Keeko lelkesen reagál, piros szív formájú szemével pislogva.- mondta Candy Hsziong, aki a Keeko robotok iskolai alkalmazására készíti fel a pedagógusokat. A Keeko cég Kínán kívül más ázsiai országokban is terjeszkedni kíván.A Made in China 2025 elnevezésű program keretében Peking jelentős befektetéseket hajt végre a mesterséges intelligencia területén. A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IRF) szerint Kína használja a világon a legtöbb ipari robotot, üzemeiben 340 ezer ilyen berendezés működik.A ResearchInChina pekingi kutatóintézet szerint a szolgáltatási robotok (az orvostechnikai berendezésektől az automata porszívóig) kínai piaca 1,32 milliárd dollár (367,5 milliárd forint) volt tavaly, 2022-ig pedig várhatóan eléri a 4,9 milliárd dollárt.Egy kínai cég tavaly társalgásra, mosogatógép működtetésére, bonyolult arckifejezések mutatására, sőt szexuális kapcsolat létesítésére is alkalmas robotokkal rukkolt elő.Idén mutatták be a mesterséges intelligenciára épülő iPal kínai oktatási robotot. Hszie Ji, a robotokat tesztelő óvoda igazgatónője szerint azonban messze még az az idő, amikor a robotok helyettesíthetik a hús-vér tanárokat.- mondta Hszie Ji.A 10 ezer jüanba (408 ezer forint, egy kínai óvónő átlagos havi bére) kerülő Keekonak ugyanakkor vannak előnyei is. Hszie Ji például azt kedveli rajta a legjobban, hogy "érzelmileg stabilabb, mint az emberek".