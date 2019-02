Kínos: az IKEA lefelejtette Új-Zélandot a térképről, és most nem győz bocsánatot kérni

Kissé kínos helyzetbe került az IKEA az USA-ban, miután egy sasszemű vásárló észrevette, hogy az áruházlánc által értékesített világtérképről lemaradt Új-Zéland.Egy Reddit-felhasználó posztolt a napokban egy IKEA-térképet ábrázoló képet, amin jól látszik Új-Zéland hiánya. A képet el is küldte a MapsWithoutNZ fórumra, amely pont olyan térképeket gyűjt, amelyekről lehagyták Új-Zélandot.Az IKEA elismerte a hibát, közleményükben elnézést kérnek a hibáért, és kitérnek arra is, hogy a terméket már eltávolították áruházaikból.Persze a hír futótűzként terjedt az interneten, sokan azt találgatták, vajon az IKEA árulni fogja-e a terméket új-zélandi első áruházában is.Egyébként nem az IKEA az egyetlen, amely elkövette azt a hibát, hogy kihagyta az országot a térképről, a Smithsonian Museum of Natural History világnépességet bemutató térképéről is lefelejtődött Új-Zéland.