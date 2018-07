Köszi, foci világbajnokság: drágább lett a tojás

Két éve nem volt olyan drága a tojás Indonéziában, mint most, amiről a foci VB tehet. A világbajnokság ideje alatt megugrott a kereslet a tojások iránt, miközben a kínálat kisebb volt, ami olyan áremelkedést eredményezett, hogy a kormányzatnak is be kell avatkoznia.A tojás átlagos ára egy hónap alatt 21 százalékkal ugrott meg, jelenleg kilónként 29 ezer rúpia (2 dollár) körül alakul az indonéz központi bank adatai szerint. Ez 2016 júliusa óta a legmagasabb átlagár.A tojás az egyik legolcsóbb és legfontosabb fehérjeforrás Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdaságában, ahol emberek milliói még ma is napi kevesebb mint 2 dollárból kénytelenek megélni. A tojás drágulását látva az indonéz kormányzat intervenciót tervez, a jelenlegi 30 ezer rúpia körüli ár helyett 22 ezer rúpiára szeretné levinni az átlagárat. A kormányzat 100 tonna tojást "önt a piacra" Jakartában, az állami üzletekben kiloóként 19 500 rúpiáért lehet majd megvenni.A foci vb alatt sokan otthon nézték a meccseket és tojásos tésztát fogyasztottak hozzá - indokolta a kereslet megugrását az indonéz baromfi szövetség elnöke egy interjúban. Közben a kínálat is csökkent, mert sok tenyésztő eladta az öreg tojótyúkjait, reagálva a hús iránti kereslet növekedésére.