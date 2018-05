Luxus "diákbörtönt" árulnak Pesten - Jó befektetés?

Forrás: Ingatlan.com

A lakáspiac fellendülése a befektetők számára hatalmas lehetőségeket teremtett, míg az ingatlannal nem rendelkezők gyakran kompromisszumokra kényszerülnek a lakásbérlés során az emelkedő bérleti díjak miatt. A lakást kereső fiatalok sok esetben többen összeállva bérelnek ingatlant, amihez a befektetők is alkalmazkodnak a lakások felújításakor. A piacra azonban néha egészen extrém megoldások is kikerülnek, mint például az ingatlan.com egyik hirdetése, ahol a tulajdonos egy közel 200 négyzetméteres, a hirdetés szerint 7, az alaprajz szerint 8 hálószobás lakást alakított ki egy panelház szuterénjében.A lakást a tulajdonos kimondottan befektetőknek ajánlja megvételre, az 54 millió forintos vételár pedig a teljes berendezést is tartalmazza. A szuterén jelleg miatt azonban túl sok fényre ne számítsunk, az alaprajzon például 3 szobánál egyáltalán nem jelölnek ablakot. Ennek ellenére kíváncsiak voltunk arra, hogy egy ilyen ingatlant milyen elméleti hozamszinten lehetne bérbe adni, így készítettünk egy erre vonatkozó becslést.A hirdetésben 16 főnek ajánlják a lakást, a valamivel nagyobb kényelem miatt viszont mi 10 fővel számoltunk. A jelenlegi bérleti díjakat tekintve azon a környéken egy szabványméretű ablakokkal rendelkező többszobás lakásnál az egy szobára jutó bérleti díjak 50-60 ezer forinttól indulnak. Kimondottan a diákszállásokat nézve egy kétágyas szoba piaci alapon 70-80 ezer forintba kerül, a legmodernebb magánkollégiumokban viszont 120 ezer forint is lehet egy szoba. A hirdetésben szereplő lakásnál mi fejenként 35 ezer forinttal számoltunk, azaz tíz embernél 350 ezer forint + rezsiért várhatóan ki lehetne adni a lakást.Az évente 4,2 milliós elméleti bevétel tehát azt jelenti, hogy 13 év alatt térülne meg a befektetés, ami 7,5 százalékos bruttó hozamot jelent a bérbeadásból. A belvároshoz való közelség miatt viszont akár Airbnb célra is alkalmas lehet a lakás, ebben az esetben magasabb hozamok is elképzelhetők.