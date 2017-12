Magyarország GDP-jének több mint kétszerese állt a villanyszámlán - a karácsonyi díszfényekre gyanakodott

284 milliárd dollár, vagyis körülbelül 74 124 milliárd forint..

Ha azt írjuk, hogy horrorisztikusan magas összegre kiállított villanyszámlát kapott a helyi szolgáltatótól a pennsylvaniai Erie-ben élő Mary Horomanski, azzal nem is mondtunk sokat. Tulajdonképpen nem is igazán lehet megfelelő jelzőt találni az összegre, amely felfoghatatlan nagyságrendet képvisel:Érzékeltetésül, ez az összeg több mint kétszerese Magyarország éves GDP-jének, ennyi pénzből már megvásárolható a Netflix, vagy 747 darab Boeing 747-es óriásgép, de például Venezuela, Nigéria, Peru és Izland összesített államadóssága is kiegyenlíthető lenne.A hölgyet természetesen valósággal sokkolta a villanyszámla. Gondolatban gyorsan számbavette a háztartás energiafogyasztását is, tekintete pedig egy abszurd pillanatra a karácsonyi díszkivilágításon is megakadt, ám nem tudta elképzelni, hogy ez lenne a borsos számla okozója - igyekezett rekonstruálni a nem mindennapi pillanatot a Washington Postnak nyilatkozva.A dermedt döbbenet pillanatait követően Horomanski a számláról készített fotót elküldte idősebb fiának, aki hamarosan kapcsolatba lépett a Penelec-kel, a helyi szolgáltatóval. A Penelec viszonylag gyorsan reagálva elismerte a hiba tényét, és közölte, a számla korrekt értéke 284,46 dollár. Noha a hölgy egy kissé még ezt az összeget is magasnak ítélte az előző havi 161 dolláros számlával összevetve, ezt azonban már vita nélkül kifizette. Az eset tehát nagy megkönnyebüléssel és happy enddel zárult, azonban elmondása szerint Mary Horomanski gondolatai még jó ideig akörül forogtak, hogy mi lett volna akkor, ha valamilyen automatikus számlafizetési beállítása lett volna az elektromos művek felé.