Magyarország Meki-nagyhatalom lenne? Közelébe sem érünk néhány nyugati országnak

Jakub Marian blogján közzétett egy térképet, amely a Statista 2016-os adatai alapján az egymillió főre jutó McDonald's éttermek számát ábrázolja az európai országokban.

Klikk a képre!

Talán nem meglepő, hogy az étteremlánc elterjedtebb a gazdagabb nyugat-európai országokban, azonban van néhány érdekes kivétel. (Bár itt érdemes megemlíteni, hogy ellenkezőképp is lehetne érvelni: azt is mondhatnánk, hogy a gazdagabb országokban több pénz jut az egészséges étkezésre, így kisebb az igény a gyorséttermekre, ezért a térkép inkább meglepő.)Annak ellenére, hogy egy főre jutó GDP alapján Belgium az EU gazdagabb országai közé tartozik, arányaiban közel sincs annyi McDonald's az országban, mint a nem sokkal tehetősebb németeknél, vagy az alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel bíró briteknél.Ugyanígy kicsit kilóg a sorból Olaszország és Csehország is. Végezetül különös lehet, hogy a gasztronómiájukra olyan büszke franciáknál miért ilyen magas (21,2) az egymillió főre jutó McDonald's-ok száma.