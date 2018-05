Már a svájci gárdisták sisakját is 3D nyomtatóval készítik

A Svájci Gárdát több mint 500 éve alapították, a világ egyik legrégebbi hadserege azonban halad a korral, és a hétvégi ünnepségen a gárda tagjai egy igazi innovációval a fejükön jelenhetnek meg. Egy svájci cég egy 16. századi modell alapján 3D nyomtatóval készít sisakot a gárdistáknak. A régebbi, fémből készült sisakokkal több probléma is van, kényelmetlenek, nehezek, a napon gyorsan elviselhetetlen hőmérsékletűre forrósodnak fel, ráadásul nagyon sérülékenyek is, ha leejtik őket, ezzel szemben az új, műanyagból készült sisakok jóval könnyebbek, belső kiképzésük miatt kényelmesebbek, ráadásul a belül kialakított kis csatornáknak köszönhetően jobban is szellőznek. Az új sisakok további előnye, hogy jóval gyorsabban elkészülnek, mint a fémsisakok, a korábbi sisak elkészítése közel 100 munkaórát vett igénybe, a 3D nyomtató 14 óra alatt végez a feladatával. Bár műanyagból vannak, az új sisakok egyáltalán nem olcsók, 800 euróba, vagyis közel 250 ezer forintba kerülnek.