Meghalt a globális felmelegedés keresztapja

MTI/Portfolio 2019. február 19. 12:40

Meghalt 87 éves korában Wallace Smith Broecker amerikai geofizikus, aki a globális felmelegedés kifejezést először használva figyelmeztetett a klímaváltozás lehetőségére. A New York-i Columbia Egyetem közlése szerint munkatársuk hétfőn hunyt el a város egy kórházban.



A tudós egy 1975-ös tanulmánya írta le először a globális felmelegedés kifejezést. Kutatása előre jelezte, hogy a szén-dioxid növekvő légköri koncentrációja jelentős melegedéshez fog vezetni. Elsőként ismerte fel a róla Broecker-szállítószalagnak is nevezett nagy óceáni szállítószalag jelenségét, a tengervíz hőmérséklete és sótartalma által mozgatott és szabályozott globális vízkörzési rendszert.



Broecker 1931-ben született Chicagóban, a Wheaton College-ben tanult, majd 1959-től a Columbia Egyetemen kutatott. Tudományos körökben a klímatudomány nagyapjának is nevezték, azzal együtt, hogy a klímaváltozás veszélyére figyelmeztető fellépése nem teljesen előzmények nélküli.



Teller Ede ugyanis - ha nem is ezt a kifejezést használva - de már 1959-ben világosan a globális felmelegedés veszélyére figyelmeztetett. A magyar származású tudós egy kormánytisztviselők, gazdasági döntéshozók és olajipari vezetők részvételével az Egyesült Államokban tartott tanácskozáson beszélt a fosszilis energiahordozók égetéséből következő üvegházhatásról, meglehetősen pontos prognózist adva a szén-dioxid-koncentráció emelkedésének hatására várható jelenségekről, így a sarki jégsapkák elolvadásáról és a tengerszint várható jelentős emelkedéséről.



