Meghalt egy briliáns elme, a számológép egyik híres feltalálója

1965 végén jártunk, és a főnököm, Jack Kilby bemutatta a kalkulátor ötletét. Behívott pár embert az irodájába. Azt mondta, kéne csinálnunk valamilyen számolásra alkalmas eszközt, hogy leváltsuk a logarléceket. Jó lenne, ha olyan pici lenne, mint ez a kis könyv a kezemben.

Én hülye, azt hittem, hogy csak csináltunk egy számológépet, de valójában elektronikus forradalmat indítottunk.

Összekapart pár centet, hogy moziba menjen, de volt, hogy a rendőrség érte ment, és elvitte onnan... ugyanis tönkrement a rádiójuk, és meg kellett javítania

Február 27-én, 86 éves korában hunyt el Jerry Merryman, a számológép három feltalálójának egyike. Nemcsak briliáns elmének tartották, híres volt kiváló humoráról is.A Texas Instruments által gyártott kézi számológépet egy háromfős csapat hozta létre, ennek volt egyik fontos tagja Jerry Merryman. A teamet az integrált áramkört is feltaláló, ezzel a számítógépek fejlődése előtt teret nyitó, ezért Nobel-díjat is kapó Jack Kilby vezette, a csapat harmadik tagja pedig James Van Tassel volt.Úgy emlékezett vissza az ötlet megszületésére 2013-ban:1967-re olyan fázisba kerültek, hgy szabadalmat nyűjthattak be, a végső szabadalmat 1974-ben fogadtatták el. Az 1932-es születésű Merryman Texas állam középső részén nőtt fel Hearne városban, már 11 éves korában ő lett a város rádióállomásának karbantartója.- mesélte Merrymanről felesége, Phyllis Merryman.