Meglepően sok kutyán kellett segíteni a Mol-kutakon

2018. október 17. 11:47

Három hónap alatt 121 mikrochippel rendelkező, elkóborolt kutyát azonosítottak a Mol töltőállomásain az ott található ingyenes mikrochip-leolvasókkal, az állatok nagy része így vissza is került gazdájához. Azok az állatok, amelyek mikrochip hiányában nem voltak beazonosíthatóak, és így az állatorvosok nem tudták visszajuttatni a gazdáikhoz, a megtaláló örökbefogadta vagy menhelyre kerültek. Orosz András, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetőjének elmondása szerint a társaságnál is meglepődtek azon, hogy közel három hónap alatt milyen sok elveszett kutyának volt szüksége segítségre.



Magyarországon 54 Mol-töltőállomáson található ingyenes mikrochip-leolvasó. A vállalat még idén májusban kezdte meg együttműködést a Vigyél Haza Alapítvánnyal, melynek keretében első lépésként 50 töltőállomásra helyeztek ki ingyenes mikrochip-leolvasókat. Az alapítvány önkéntes állatorvosai segítségével a kutya könnyen beazonosítható, így gyorsan vissza tud kerülni gazdájához.



Jelenleg Magyarországon kb. 1,5 millió mikrochippel rendelkező kutya él a Magyar Állatorvosi Kamara nyilvántartása alapján. A Vigyél Haza Alapítvány kezdeményezésével csak Budapesten évente több mint 200 elkóborolt kutyát tudnak beazonosítani és visszajuttatni gazdájához, szükség van azonban az országos hálózatra is, mivel tízből kilenc kutya vidéken csavarog el. A Mol bekapcsolódásával az országos mikrochip-leolvasó hálózat 124 helyszínen tud az elkóborolt kutyákon segíteni. A kijelölt chip-leolvasó helyszínek megtalálhatóak a Vigyél Haza Alapítvány kutyakereső alkalmazásában.



A társaság mintegy 450 töltőállomása kutyabarát, ami egyebek mellett azt jelenti, kisállatokat is beengednek a benzinkutak légkondis pihenőibe. A Mol idén nyáron kutyabarát munkahely is lett, vagyis a munkavállalók bevihetik az irodába kedvenceiket.

