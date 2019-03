Mégsem lépett szintet az emberiség: nem fordították vissza az időt az orosz tudósok

A múlt héten többek közt mi is írtunk arról az MTI alapján, hogy egy IBM-kvantumszámítógépben egy elektront rábírt egy csapat orosz tudós, hogy visszatérjen a múltbéli állapotába.Az Index most arról ír, hogy a hírt eredetileg leközlő Cosmopolitan félreértelmezte a folyamatot, hiszen az idő múlásával nincs összefüggésben egy elemi részecske alakulása. Mindössze fordítva futtattak le egy kvantumszimulációs programot és "visszapörgették" az elektront egy korábbi állapotába, ami természetes körülmények közt nem valósul meg.Ezek alapján úgy tűnik, fölösleges volt bárkinek is azon ötletelnie, mit csinálna, ha visszamehetne az időben, hiszen az időgép továbbra is csak fantázia marad.