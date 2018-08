Megtalálhatták a kulcsot a hidrogén hasznosításához - Ez átírja az autózás jövőjét?

Nagy áttörést értek el az energiaforrásként szolgáló hidrogén szállításában az ausztrál kormány tudományos ügynökségének (CSIRO) kutatói. A szakemberek egy új membrántechnológiai használatával képesek voltak a hidrogént ammóniává, majd azt ismét hidrogénné alakítani, ami azt jelenti, hogy világszerte könnyen szállíthatóvá válik a környezetbarát, hidrogénhajtású gépkocsik üzemanyaga - jelentette be szerdán az ügynökség.Eddig valószínűtlennek tartották a hidrogén szállítását alacsony sűrűsége és gyúlékonysága miatt. A fejlesztők szerint az innováció a kulcsot jelentheti a hidrogén üzemanyag célú gazdaságos hasznosításához, így a megújuló üzemanyag előállítási költségei csökkennek, szállíthatósága pedig jelentősen javul. A hidrogénhajtás mellett szól az is, hogy a nap- és a szélenergia tárolásában is nagy szerepet tölthet be a jövőben.

A hidrogén üzemanyagként történő hasznosítása már az 1970-es évektől foglalkoztatja az autóipart. A hidrogénüzemű autók azonban a tesztelések során nem mutatkoztak eléggé biztonságosnak és hatékonynak, hogy tömegesen gyártsák azokat. Ausztráliában még csak öt autó működik hidrogénnel, ám Ázsiában több ezer, mivel a Toyota és a Hyundai is több millió dollárt fektetett be a technológiába. A Toyota szerint a találmány áttörést hozhat a közlekedésben, és új piacok nyílnak meg az üzemanyagcella-technológia előtt. A CSIRO-nál Japánból, Dél-Koreából és Európából is érdeklődtek ammónia szállítás iránt, amelynek köszönhetően várakozásaik szerint 2025-ben már egymillió gépkocsi is működhet a technológiával.