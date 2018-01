Megváltozik a világ egyik legismertebb céges logója

A Lufthansa logója a daruval a világ egyik legismertebb céges emblémája, ami azonban hamarosan megváltozhat, tudta meg a Der Spiegel, amit a légitársaság szóvivője is megerősített. Az átalakítások a légitársaság 320 repülőgépét is érinti, nem csak kívül, de belül is lesznek változások. Az 1955-ös alapítás óta most harmadik alkalommal változtatnak a cég gépeinek festésén. A Lufthansa logója most így néz ki:

Lufthansa logó Fotó: Shutterstock