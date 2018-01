Megvan a légitársaság, amelyik a leginkább szennyezi a környezetet

A Csendes-Óceán felett Amerikába repkedő légitársaságok közül a Qantas lett a leginkább környezetszennyező - derült ki az International Council on Clean Transportation friss jelentéséből, ami 20 légitársaság járatait elemezte.Az ausztrál légitársaság gépei üzemanyag-hatékonyságban 64 százalékkal maradtak el a legjobban teljesítők, vagyis az All Nippon Airways és a Hainan mögött. Ennek oka, hogy régebbi, nagyobb fogyasztású gépekkel közlekedik, kevesebb áru szállít és alacsonyabb a férőhely-kihasználtság, mint a versenytársaknál. Az pedig, hogy egy gépen (aminek ráadásul a riválisokénál nagyobb is a fogyasztása) kevesebben utaznak, rontja a Qantas helyezését az üzemanyag-hatékonysági rangsorban.A Qantas azzal védekezik, hogy nagyobb gépekkel repülnek, hosszú távokra és nagyok a kabinok az első osztályon, ezért kevesebben férnek el a gépen, ami rontja az üzemanyag-hatékonyságot. A légitársaság használ egyedül Airbus A380-as gépeket, de azt ígérik, hogy a környezetvédelem nevében Boeing 747-es és Dreamliner gépekre váltanak.Az Atlanti-óceán felett közlekedő légitársaságok közül pedig ugyanezzel a metodológiával a British Airways lett a leginkább környezetszennyező légitársaság.