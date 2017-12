Micsoda lazítás! - A kubaiak sms-t küldhetnek Amerikába

MTI 2017. december 9. 10:55

Lehetővé tették szombattól a kubaiak számára, hogy SMS-üzenetet küldjenek az Egyesült Államokba. A szolgáltatás korlátozásának feloldását pénteken rendelte el a kubai állami távközlési társaság, az Etecsa. A szöveges üzenet küldésének költsége 0,6 dolláros összeg. A kubaiak ugyanennyiért küldhetnek SMS-t más országokba is a tájékoztatás szerint.



Az Egyesült Államokra vonatkozó SMS-tilalom miatt sok olyan kubai háborgott, akinek rokonai vagy barátai élnek Amerikában. Az internetalapú üzenetküldő szolgáltatások - mint például a WhatsApp - a kommunista karibi ország legtöbb lakójának nem jelentenek megoldást, mert a hatóságok erősen korlátozzák az internet-hozzáférést.



A Kuba és az Egyesült Államok kapcsolatainak javulása után az utóbbi időszakban újra feszültebbé vált a viszony a két ország között. Donald Trump amerikai elnök visszatért a korábbi idők szigorúbb Kuba-politikájához, és több olyan enyhítést is visszavont, amelyet elődje, Barack Obama idején vezettek be, többek közt az utazásra és a kereskedelemre vonatkozóan.





