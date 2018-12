Milliókat kell kifizetni egy Steve Jobs-aláírásért

Steve Jobs nagyot alkotott életében. Részt vett az Apple alapításában, neki köszönhető a világ egyik első tömeggyártásra szánt személyi számítógépe és az iPhone megépítésével elindította az okostelefonok forradalmát.De volt egy dolog, amit ritkán tett csak meg: alig osztogatott aláírásokat. Ennek megfelelőena Paul Fraser Collectibles műgyűjtője szerint mintegy 40 ezer fontot (40 darab iPhone Xs árát) érhet egy Steve Jobs-aláírás. Ez 14,5 millió forintnak felel meg.A 2000-es évek eleje óta, ahogy az Apple egyre nagyobb befolyásra tett szert és egyre nagyobb vállalattá vált, egy valódi ikonikus cégóriássá, úgy rohamosan emelkedett az aláírás értéke is. Steve Jobs korai halála erre még inkább rátett egy lapáttal. Évente átlagosan több mint 27 százalékkal nőtt az aláírás értéke. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy még ez is elmarad az Apple árfolyamának elmúlt 17 évben látott üstökösszerű emelkedésétől, azóta a részvény árfolyama a 72-szeresére szárnyalt.

Forrás: AFP / Ryan Anson

A legértékesebb aláírások között van a márciusban elhunyt Stephen Hawkingé is, az elmúlt egy évben megduplázódott az értéke, most 30 ezer font körül van. Sokat ér még az elhunyt sztárok, például James Dean, Bruce Lee vagy Marilyn Monroe aláírása is, az élők között pedig Paul McCartney aláírása a legértékesebb, 2950 fontot ér. Összehasonlításképp egy Donald Trump-aláíráshoz 650 fontért hozzá lehet jutni.A világ valaha volt legdrágább aláírása George Washingtoné, az amerikai alkotmány másolatának aláírása 2012-ben 9,8 millió dollárért kelt el egy aukción 2012-ben.