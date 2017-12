Minden eddiginél több tárhely lesz az okostelefonokon

Minden eddiginél nagyobb tárhellyel rendelkező okostelefonok áraszthatják el hamarosan az üzleteket, a Samsung ugyanis bejelentette, hogy megkezdte az 512GB flash memóriachipek tömeggyártását.Jelenleg az okostelefonok maximális tárolókapacitása 256GB, az iPhone X drágábbik változata is ekkora tárhellyel kapható. Táblagépekben már eddig is voltak fél terabyte-os chipek, de a Samsungnak, amely mobiltelefonok mellett alkatrészeket is gyárt, most sikerült olyan méretűre kicsinyíteni a chipet, hogy csak akkora helyet foglaljon, mint a 256GB-os chip.A várakozások szerint a jövő évben bemutatásra kerülő Samsung Galaxy S9 és Galaxy Note 9 okostelefonokban már ilyen 512GB-os chipek lesznek.