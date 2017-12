Most már szinte biztos: a The Simpsons készítői tényleg a jövőbe látnak

A Walt Disney Co. divíziója.

Disney announces it has reached a deal to acquire 21st Century Fox, as predicted by a Simpsons episode that first aired on November 8, 1998. pic.twitter.com/kzloJQHeM8 — Darren Rovell (@darrenrovell) 2017. december 14.

Ahogyan annyi minden mást, minden idők egyik legnépszerűbb rajzfilmsorozata, a The Simpsons azt is megjósolta egy 1998-as epizódban, hogy a Disney felvásárolja a 21st Century Fox érdekeltségeit. A három évtizede futó sorozat közel húsz éve bemutatott "When You Dish Upon A Star" című részében a készítők azzal viccelődtek, hogy a 20th Century Fox filmstúdió a Disney irányítása alá került - szúrták ki a Quartz szerkesztői. A konkrét jelenet a Fox stúdió épülete előtt játszódik, ahol a társaság, illetve a 20th Century Fox cégtábláján ez olvasható:Amint arról beszámoltunk , a tranzakció keretében a Disney 52,4 milliárd dollárt fizet a Fox számos érdekeltségéért az online tartalomszolgáltatókkal folyó versenyfutása keretében. Az eszközök között a Disney egyebek mellett a Fox tv- és mozistúdióihoz, a társaság kábeltévés üzletágához (így például a National Geographic csatornákhoz), valamint számos népszerű film, tévésorozat és karakter tulajdonjogához jut hozzá, így például a The Simpsonséhez is.A Disney-ügyletre vonatkozó prófécia csak egyike annak a számos jóslatnak, amellyel Matt Gröning legendás sorozata rukkolt ki, 2000-ben például a The Simpsons megjósolta Donald Trump elnökségét is.