Munkahelyi klímaviták: nemtől is függ, hány fok számít komfortosnak

Szellemi munka esetén 21-24 Celsius fok közötti irodai hőmérsékletet kell a munkáltatónak biztosítania. Ülő munka esetén a padlótól fél méter, álló munka esetén 1 méter magasságban lehet ennyi a hőmérséklet.

Ha az iroda hőmérséklete 24 foknál magasabb, óránként legalább 5, legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. Ugyanez vonatkozik a 10 Celsius fok alatti, hidegnek minősülő munkahelyekre.

Az a munkavállalót, aki legalább három hetes szabadságról érkezik vissza, vagy első napját tölti olyan cégnél, ahol az iroda hőmérséklete 24 fok feletti, fokozatosan kell hozzászoktatni a hőmérséklethez. Munkaszervezéssel biztosítani kell, hogy az első napon csak 2 órát legyen a meleg irodában, majd két hét alatt kell elérni a teljes "terhelést".

Nemek szerint szintén van különbség abban, hogy milyen hőmérséklet számít komfortosnak: a nők átlagosan 22, a férfiak 21 fokot tartanak ideálisnak az irodai munkához egy egyesült államokbeli felmérés alapján.

A munkahelyek állandó vitatémája, hogy hány fokra lőjük be a klímát. Pedig Magyarországon már másfél évtizede létezik egy olyan rendelet, ami előírja, hogy milyen hőmérsékletet kell biztosítani a munkahelyeken - hívta fel a figyelmet a VGF szaklap . Az irodai helyiségek, terek hőmérsékletét a szociális és családügyi valamint az egészségügyi miniszter 3/2002-es, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló, együttes rendelete szabályozza. E szerint:A helsinki műszaki egyetem kutatói által 2006-ban végzett vizsgálat szerint a legmagasabb termelékenység kb. 22 Celsius fokos hőmérsékletnél érhető el, 23-24 foktól felfelé pedig már romlik a dolgozók munkateljesítménye.A relatíve magasabb hőmérséklet kedvezőbb lehet a kreatív gondolkodást igénylő munkát végzők számára, de 27 °C felett például már romlanak a matematikai képességek. A hűvösebb, 20 fokos környezet viszont éberebben tarthatja a monoton tevékenységet végrehajtó dolgozókat. A hőmérsékletnek közvetlen hatása lehet a munkatársak együttműködési készségére is. Egy kisebb kutatás szerint melegebb környezetben barátságosabbak a dolgozók a kollégáikkal, ami a konkrét beszédstílusban, nyelvhasználatban is tetten érhető.