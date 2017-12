Napi 1 millió dollár egy éven át - Ekkora juttatást kapott az alapkezelő vezetője

A juttatás valójában osztalékból jött össze; a TCI Fund Management ugyanis több mint 360 millió dollárt fizetett ki a cég két igazgatójának a februárig tartó üzleti évben, amelynek zömét Christopher Hohn alapító zsebelhette be. A juttatás mértéke már csak azért is meglepő, mivel a Bloomberg által idézett, a brit Companies House-hoz benyújtott adatszolgáltatás szerint a hedge fund az időszak során 273,3 millió dolláros adózás előtti profitot ért el, az egy évvel korábbi 178,6 millió dolláros eredményt követően. A két igazgató az előző évben nem kapott osztalékot a dokumentum szerint.

fotó: MTVA/Bizományosi/Faludi Imre

Az aktivista hozzáállásáról ismert Hohn módszere, hogy miután részesedést vásárolt egy bizonyos társaságban, a menedzsmentet különféle, a részvényárfolyam várható emelkedését előidéző változásokra presszionálja. Vélhetően hasonló motivációból Hohn jelenleg is vad küzdelmet folytat a londoni értéktőzsde elnöke, Donald Brydon eltávolítása érdekében, aki azonban 2019-ig maradni kíván a pozícióban. Hohnt az sem tántorította el, hogy a Bank of England elnöke is kifejezte nemtetszését a 216 éves tőzsde vezetéséért folyó tusával kapcsolatban.A TCI Fund Management egyébként az üzletember The Children's Investment Fund Management nevű cégcsoportjának tagja. A csoport egy másik egysége, a TCI Fund Holdings tavaly 54,4 millió dollár kompenzációt fizetett a felsővezetőknek, a megelőző évi 231,5 millió dollárt követően.