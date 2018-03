Nem hiszed el, milyen megoldást találtak Dél-Koreában a munkakultúra nagy problémájára

A villamosenergia-szolgáltatás esti lekapcsolásával igyekeznek Dél-Koreában megóvni a munkavállalókat attól, hogy túlhajtsák magukat. A hatóságok ettől a héttől kezdve minden péntek este 8 órakor le fogják kapcsolni a szöuli városháza villamosenergia-szolgáltatását, ezzel igyekezve rávenni a dolgozókat a munkaidőn túli munkától. Májustól aztán már este 7-kor áramtalanítják a hivatalt. A megoldás tulajdonképpen kézenfekvő, azonban Magyarországon, ahol péntek délután kettő után embert nem lehet találni a hivatalokban, maga a probléma is nehezen értelmezhető, hiszen valószínűleg egészen másra gondolunk, ha azt halljuk, hogy bajok vannak a munkakultúrával.A túlmunka társadalmi következményei rendkívül súlyosak az olyan munkamániás országokban mint Japán vagy Dél-Korea. A vállalatok nem ritkán vonakodnak még a nekik jogosan járó szabadidőt is kiadni alkalmazottaiknak, a közalkalmazottak munkarendje pedig valami egészen kegyetlen: hetente közel 20 órával töltenek el többet az irodában mint más fejlett országok hasonló munkakörben tevékenykedő alkalmazottai. A túlmunka problémája az ország közbeszédének is részét képezi, tavaly a kormány már megígérte a munkaórák csökkentését és extra szabadságot is kilátásba helyezett.A mostani lépés azonban szimbolikus maradhat, ha azt nem követik nagyobb számban a vállalatok is. A péntek esti villanyoltással a szöuli önkormányzat a magánvállalatoknak is példát remél mutatni, a munka és a magánélet egyensúlyának előmozdítása érdekében - fogalmazott egy önkormányzati szóvivő.A város korábban a péntek esti 6 órás áramtalanítással is próbálkozott, azonban olyan számú, a rendelkezés hatálya alól való felmentéséért folyamodó kérvényt nyújtottak be hozzá, hogy ezt a tervet elvetette. Ebből okulva a város a mostani rendelkezése alól már nem enged kivételt. Vélemények szerint azonban, ha így is történik, az alkalmazottak jó része egyszerűen hazavisz majd a munkáját, így kerülve ki az ő érdeküket szolgáló rendelkezés.