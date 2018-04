Nem hitted volna, de van valami, amiben Magyarország lepipálta Európát

Tavaly csaknem 30%-kal növekedett Magyarországon az építőipari termelés, ami közel nyolcszor olyan gyors növekedés, mint az EU 3,8%-os bővülése.A Központi Statisztikai Hivatal átfogó elemzése szerint elsősorban az uniós forrásból megvalósult beruházásoknak és a lakásépítések emelkedésének köszönhető a gyors növekedés. Utóbbit a kormány lakásprogramjai is támogatják.A magyar növekedést Lettország, Szlovénia és Észtország követte, ám ők is messze lemaradtak tőlünk.

Mielőtt azonban nagyon örülnénk az adatoknak, fontos hangsúlyozni, hogy 2016-ban közel 19%-kal zuhant a termelés, miután ebben az évben nem voltak uniós források (a költségvetési ciklusváltás miatt). Vagyis a bázis igen gyenge volt.Vagyis összességében az látható, hogy a magyar építőipar óriási visszaeséseket és növekedéseket is képes produkálni egymást követő években, aminek egyáltalán nem örülnek a szektorban tevékenykedő cégek. És az is kiderült, hogy az EU-forrásoktól nagymértékben függ a szektor.Az idei év kedvezően fog alakulni, 2018 első két hónapjában 33%-os növekedést láthattunk, és a növekvő szerződésállomány alapján a következő hónapok is érdemi növekedést hozhatnak.