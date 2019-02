Nyomasztó Facebook-élményéről mesélt Mark Zuckerberg nővére

A közösségi oldalt üzemeltető cégre nézve kiábrándító nyilatkozatot tett Mark Zuckerberg Facebook-alapító nővére a CNN televíziós csatornán. A 36 éves Randi Zuckerberg azt mondta, 2011-ben azért hagyta el munkahelyét, a Facebookot, mert utálta, hogy szinte minden szobában ő volt az egyetlen nő 10 éven keresztül.Randi, aki előbb a Facebook videórészlegénél dolgozott, majd egy saját közösségi médiás céget alapított, úgy vélte, elnyomja a nőket a férfiak által uralt tech világ. Mint mondta, a nemi szerepekkel kapcsolatos körülmények mindig is zavarták őt a Szilícium-völgyben, miközben nagyon szerette azt a munkát, amit a Facebooknál végzett. Úgy érezte azonban, hogy a megoldás, és nem a probléma része kíván lenni, ezért kilépett.Az interjúból az is kiderült, hogy a Zuckerberg-testvérek apukája felajánlotta gyermekeinek, legyenek a McDonalds's franchise tagjai ahelyett, hogy továbbtanulnak. Ezt végül elutasították. Összesen négyen vannak testvérek: a 34 éves Mark és a 36 éves Randi mellett a 32 éves Donna Zuckerberg író és a 29 éves, kockázati tőkével foglalkozó Arielle is a család tagja.