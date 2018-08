Pert nyert a nő, aki nem talált magának gazdag férfit a társkeresőn

13 100 fontot ítélt az elvált Tereza Burkinek egy brit bíróság, mert nem talált a Seventy Thirty (magyarul Hetven Harminc) társkereső ügynökségnél olyan társat, aki "álmai férfija" és "gyermeke apja" lehetne.A London központjában székelő céget csalásért és megtévesztésért ítélte el a bíróság szerdán, ugyanis félrevezette őt az "exkluzív" tagság valós tartalmáról. Nagy összeget, 12 600 fontot költött a nő 2013-ban, hogy ennél a társakeresőnél találja meg a boldogságot, ezért azonban semmit sem kapott a cég ígérete ellenére.Ugyanakkor a nő elvárásai sem voltak szerények - jegyezte meg a bíróság. "Szofisztikált úriemberre" vágyott, aki ideális esetben a pénzügyi szektorban dolgozik, fontos volt számára, hogy "gazdag életstílust" valósíthasson meg vele, és "nyitott legyen a nemzetközi utazásokra". A legfontosabb kitétele pedig az volt, hogy akarjon még gyermekeket, ő ugyanis a meglévő három mellé még egy negyedikre is vágyott.A bíróság szerint az ügynökség ügyvezetője, Lemarc Thomas azt állította, szép számmal vannak ügyfeleik, akik megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Ez azonban nem volt igaz, összesen mindössze 100 aktív férfitaggal működtek. A nőnek járó 13 100 font a regisztrációs díjon felül 500 font kárpótlást tartalmaz.Tereza Burki azonban nem lehet maradéktalanul boldog: 5000 font kártérítésre kötelezték őt is, ugyanis 2016 áprilisában valótlanságokat terjesztett az interneten a cégről, csalónak nevezve őket. A cég érvelésében is volt ugyanis igazság: nem akarták szándékosan becsapni a hölgyet, niche piaci szereplőként egyszerűen csak kicsi volt az adatbázis, amiből meríthettek a nő számára.