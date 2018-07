Rettegnek a részvényektől a fiatalok, inkább bankszámlán hagyják a pénzüket

Egy friss felmérés szerint az amerikai ezredfordulós fiatalok (18-37 év közöttiek) közül sokan úgy hiszik, hogy a készpénz a legjobb hosszú távú befektetés. Legalább egy fiatal a háromból úgy gondolja, hogy az olyan készpénz-befektetési eszközök, mint a megtakarítási bankszámlák vagy a bankbetétek a legjobb választás, ha arról kell dönteni, mibe fektetnék azt a pénzt, amire a következő 10 évben nem lesz szükségük. Az idősebbek körében ugyanezt a lehetőséget már csak 21% választja, közöttük többen vannak, akik inkább a részvénypiacokat választanák.A fiatalok válasza már csak azért is érdekes, mert bankbetétekkel és folyószámlán tartott pénzzel nem sok kamatot lehet zsebre tenni. Ezt ő maguk is elismerik, ötből egy fiatal azt mondja, hogy kevesebb mint 1%-os kamatot kap befektetései után, a megkérdezett fiatalok 19%-a pedig semmilyen kamatot sem.A felmérésből kiderül az is, hogy az amerikai felnőttek csupán 18%-a kap 1,5%-nál magasabb kamatot megtakarításaira. Arra a kérdésre, hogy vajon miért félnek ennyire a részvényektől a fiatalok, a felmérés vezetője azt válaszolta, hogy az ok a pénzügyi válságban keresendő, ugyanis a mai fiatalabb korosztály meglehetősen negatívan élte meg a részvény-és tőkepiacok tíz évvel ezelőtti összeomlását.