Sosem találnád ki, melyik sorozat miatt lépett több nő tudományos pályára

A kutatási eredmények szerint azok a nők, akik rendszeresen nézték a sorozatot, 50%-kal nagyobb valószínűséggel helyezkedtek el a STEM területek valamelyikén, illetve a megkérdezett, reálterületen dolgozó nők mintegy kétharmada vallotta, hogy Dana Scully karaktere egyfajta példakép volt számára.

Régóta feltétezik az úgynevezettlétezését, ami szerint az X-akták női főszereplője komoly hatást gyakorolt a sorozat női rajongóira, akik emiatt nagyobb számban léptek tudományos pályára. Most egy amerikai kutatás végre pontot tett a vita végére: a Geena Davis színésznő által alapított Geena Davis Institute on Gender in Media kutatóintézet bebizonyította, hogy a hatás tényleg létezik.A reáltudományok összessége, vagy az egyre ismertebb(science, technology, engineering and math) rövidítéssel összefoglalt terület komoly figyelmet kapott a hazai és nemzetközi sajtóban az elmúlt néhány évben. Egyrészt, mert számos bizonyíték utal arra, hogy a STEM az országok versenyképességének meghatározó eleme, másrészt mert ez azon területek egyike, ahol jelentősen alulreprezentáltak a nők. Úgy tűnik, hogy a kilencvenes évek népszerű scifi-sorozata is hozzájárult ahhoz, hogy ez változzon., a kutatóintézet ügyvezetője azt reméli, hogy az eredmények tudatosságra sarkallják majd a filmipart, hiszen látható, hogy egy-egy népszerű alkotás egy egész generációra gyakorolhat pozitív hatást, ezáltal pedig szerepet játszhat a nemek közötti szakadék megszüntetésében.Az 1993-ban indult X-akták valóban újat hozott a nők ábrázolásában, hiszen előtte nem igazán láthattunk a képernyőn Scully-hoz hasonló, éles eszű és racionális női karaktert, aki nem klasszikus női pályán épít sikeres karriert. Ráadásul nem mellékszereplő volt a Fox Muldert alakító David Duchovny oldalán, hanem egyformán fontos szerepet töltöttek be a történet alakulásában. Ennek fényében ironikus, hogy a széria feltámasztásának idején, 2016-ban nagy botrányt kavart a hír, miszerint feleannyi pénzt ajánlottak a Scully-t alakító Gillian Andersonnak, mint férfi kollégájának. A Golden Globe- és Emmy-díjas színésznő végül kiharcolta, hogy az új sorozatért pontosan ugyanannyit kapjon, mint Duchovny.