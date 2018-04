Súlyos merényletre készül a Heinz: itt a majcsöp!

a majonézzel kevert ketchupot, azaz a mayochup-öt.

A Heinz készen áll arra, hogy legalizálja a világ egyik legnagyobb gasztronómiai ballépését:Az erről szóló Twitteren indított szavazásra már százezrek reagáltak, és simán elképzelhető, hogy boltokba kerül a termék.A majocsöp (majonéz+ketchup szigorúan összekeverve, egyenletes színűre) egy olyan szósz, amiről valljuk be, mindannyian tudunk, ismerjük, láttunk embereket megenni például sültkrumplival vagy hot-dogban, de mégis hagytuk, hogy megtörténjen.Ezt a félelmetesen undorító, jellegzetes szagú szószt sokszor a kisebb korú gyerekek keverik ki, ezért eleve hajlamosak vagyunk úgy tekinteni erre, mint egy múló hóbortra. Van olyan család, ahol kejonézként ismerik, mások hajlamosak összekeverni az Ezersziget salátaöntettel, pedig a majocsöp egy külön műfaj. (Az Ezerszigetben tényleg van majonéz illetve paradicsompüré és más egyéb hozzávalók, de igénytelenebb konyhákban a paradicsompüré helyett ketchupot használnak a receptben).Ha megtörténik, amitől mélyen legbelül mindannyian tartunk, akkor készüljünk a legrosszabbra: még közepesen rendes éttermekben, gyorsétkezdékben, menzákon (!!!) is feltűnhetnek a majocsöpös tubusok!

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes" and we'll release it to you saucy Americans.