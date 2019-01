Számlagyárat buktatott le a NAV

2019. január 16. 08:26

Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak. A dunántúli bűnszervezet tagjai olyan vállalkozásokat hoztak létre, amelyek valójában nem működtek, élükön csak "strómanok" ültek.



A cégek fiktív számlákat állítottak ki több társaság részére, amelyek így jogosulatlanul visszaigényelték az adót, és mintegy 450 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.



A NAV nyomozói országos akcióban számolták fel a bűnszervezetet, 56 helyszínen tartottak házkutatásokat, 16 gyanúsítottat és kilenc tanút hallgattak ki, ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, valamint gépkocsikat, ékszereket és befektetési aranyat foglaltak le több mint egymilliárd forint értékben. A fő gyanúsítottaknál sport lőfegyvereket, riasztópisztolyokat, háborús lőfegyvert is találtak.



Az ügyben a NAV költségvetési csalás miatt nyomoz, egyben vizsgálja azt is, hogy a jogsértésekhez kapcsolódik-e pénzmosás bűncselekmény is. Az ügyben a Győri Járásbíróság elrendelte három gyanúsított letartóztatását és egy bűnügyi felügyeletét. (MTI)

310651