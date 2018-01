Szerda estig lehet olcsóbb belépőket venni a Szigetre: mutatjuk az árakat

A szervezők tájékoztatása szerint ma még a 7 napos bérlet 82 500 forintba, az 5 napos bérlet 75 ezer forintba, a 3 napos jegy 53 900 forintba, a napijegy pedig 19 900 forintba kerül, innen emelkedik a jegyár több lépcsőben, a fesztivál augusztusi kezdetéig.A már bejelentett fellépők között a legnagyobb névaz amerikai rapper karrierje eddigi csúcsán van, a hétvégi Grammy-díjkiosztón hat kateógriában is nyert, tavalyi lemeze pedig rögtön az első helyen nyitott a Billboard 200-as listáján.Idén nyáron Európában csak Budapesten hallhatja az angol-t a fesztiválozó közönség. A 2007-ben alapított együttesét első lemeze az Egyesült Királyságban négyszeres, az Egyesült Államokban kétszeres platinalemez lett. Második lemezükből, a Babelből pedig már több mint egymillió példányt adtak el.Hétfőn jelentették be, hogy azaugusztus 14-én játszik a Nagyszínpadon. A sheffieldi rockzenekar évek óta éllovasa a Sziget kívánságlistájának: bár egy ideje szüneteltették a közös munkát, 2017-ben újra összeálltak, és a hírek szerint már dolgoznak új albumukon is.Az eddig bejelentett fellépők között olyan sztárok szerepelnek, mint Kygo, Liam Gallagher, a Bastille, Lykke Li, a The Kooks, MØ, vagy a Clean Bandit.