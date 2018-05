Születésnapján vonult nyugdíjba, és még aznap milliókat nyert a lottón

A vancouveri Ping Kuen Shum április 28-án vette a lottószelvényt jókedvűen, mivel nemcsak utolsó napját töltötte a munkahelyén, hanem születésnapja is volt. A lottójátékot szervező Brit Columbia vállalat közleményéből pedig még aznap este kiderült, hogy kétmillió dollárt nyert a játékon.Ping örömében családját és barátait is megvendégelte. Mint mondta: azt tervezi, hogy a pénzből ellátogat Kínába. "Hihetetlen, hogy mind a három dolog egy napon történt" - mondta hozzátéve, hogy keményen dolgozott egész életében, és most nagyon várja, hogy az ölébe hullott vagyont családjával együtt költse el.A lottóvállalat számításai szerint csaknem 14 millió az egyhez az esélye annak, hogy valaki eltalálja mind a hat számot a játékban, ahogy Pinggel történt.Úgy látszik, a kanadaiak egy nagyon szerencsés népség, már ami a lottózást illeti, legutóbb egy 18 éves kanadai lány nyert milliókat élete első lottószelvényével. Erről itt írtunk: