Te repülnél Észak-Korea felett? - Ők ezt javasolták

MTI 2018. május 8. 15:01

A két Korea közti viszony javulása jeleként a Koreai-félszigeten áthaladó új légi útvonal létrehozására tett javaslatot Phenjan - jelentették kedden hírügynökségek. Közben egyébként Pekingben megerősítették, hogy Kínában tárgyalt hétfőn és kedden Kim Dzsong Un észak-koreai vezető.



Noh Kju Duk dél-koreai külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy Észak-Korea nem a két ország közötti közvetlen légi összeköttetésre tett javaslatot, hanem arra, hogy más országok számára lehetővé tennék egy olyan új nemzetközi légi folyosó használatát, amely áthaladna a phenjani és a Dél-Korea északnyugati részén található incshoni repüléstájékoztató körzeten (FIR).



A dél-koreai közlekedési minisztérium vizsgálja a javaslatot - tette hozzá. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) vezetői a héten Észak-Koreába látogatnak, hogy ezt megvitassák - közölte az ICAO.



A légi közlekedésre veszélyt jelentő észak-koreai rakétakísérletek miatt eddig több nyugati ország - köztük Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és az Egyesült Államok is - azt tanácsolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Észak-Korea légterét.



2018 eleje óta Észak-Korea számos békülékeny gesztust tett, ami diplomáciai közeledéshez vezetett közte és Dél-Korea, illetve az Egyesült Államok között. Ennek eredményeképpen április 27-én Korea-közi csúcstalálkozót tartottak, amelyen Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök bejelentette, hogy együttes erőfeszítéssel az idén hivatalosan is lezárják az 1950-53-as koreai háborút. Az észak-koreai vezetővel május végén vagy június elején találkozik Donald Trump amerikai elnök is, hogy a Koreai-félszigeten kialakult feszültség tartós csökkentéséről, valamint a félsziget atomfegyver-mentesítéséről tárgyaljanak.



A Hszinhua hivatalos kínai hírügynökség jelentése szerint az észak-koreai vezető Kína északkeleti részén, Talien városában találkozott többek közt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, aki részt vett ott az első kínai repülőgép-hordozó hajó próbaútja alkalmából rendezett keddi ünnepségen.



Kim Dzsong Un március végén járt először hivatalos látogatáson Kínában, és találkozott Hszi Csin-pinggel. Akkori háromnapos látogatását is titkolták, és csak a vizit utolsó napján erősítette meg a kínai állami média, hogy az észak-koreai vezető Pekingben járt. Ugyanez történt most is: a Hszinhua a látogatás hírét csak azután közölte, hogy Kim Dzsong Un repülője elhagyta Talient.



A Hszinhua megfogalmazása szerint a két vezető "szívélyes és baráti légkörben, széles körűen és mélyen érintve beszélte meg országaik kapcsolatait és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat."



Kim reményének adott hangot, hogy "releváns" felek fogják "fokozatos és összehangolt" megvalósítani az atomfegyver-mentesítést, és megteremteni a tartós békét a Koreai-félszigeten.



Kim mostani kínai útját elemzők azzal magyarázzák, hogy amióta Donald Trump amerikai elnök bejelentette tervezett találkozóját Kim Dzsong Unnal, Kína el akarja kerülni, hogy a Phenjant érintő nemzetközi diplomáciai törekvések mellékszereplőjévé váljon. Észak-Koreának viszont az a célja, hogy támogatója legyen az atom- és rakétaprogramjáról szóló tárgyalásokon, erős kapcsolata Pekinggel vésztartalékként szolgáljon, ha kudarcba fulladnának az Egyesült Államokkal elkezdendő tárgyalások.





