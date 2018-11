Térképen, mi történne a világgal, ha Magyarországot követné a felmelegedés elleni harcban

Nagyobb képért katt a térképre!

Amennyiben a kínai, az orosz, a kanadai vagy a magyar klímapolitika lenne az általános a világban, úgy a Földön a század végére 5 Celsius-fokkal emelkedhet meg az átlaghőmérséklet az iparosodás előtti állapothoz képest - áll egy, a Nature Communications című lapban megjelent új tanulmányban . Az ilyen nagyságú felmelegedés a kutatók szerint az éghajlat drámai mértékű változásához vezetne, és katasztrofális hatással járna a földi életre, így az emberi civilizációra is.A Yann Robidou du Pont (Australian-German Climate & Energy College, University of Melbourne) és Malte Meinshausen (Potsdam Institute for Climate Impact Research) által jegyzett tanulmány azt vizsgálta, hogy mire jutna az emberiség, ha az egyes országok egyedi pályáját és megtett intézkedéseiket követné az egész világ. Ehhez egy térképet is készítettek, amelyen az egyes országok színe jelzi, hogy mekkora lenne a globális felmelegedés az adott ország klímapolitikájának világszintűvé válása esetén. Az Egyesült Államok és Ausztrália klímaváltozás elleni lépéseit világszintre kivetítve a felmelegedés 4 Celsius-fokot érne el, míg Európa összességében 3 fokon tudná tartani a hőmérséklet-emelkedés mértékét, amennyiben intézkedéseit az egész világ követné. A meghatározó gazdaságok közül India klímapolitikája tűnik a leginkább fenntarthatónak, a tanulmány szerint amennyiben ezt a Föld minden országa követné, úgy a felmelegedés mértéke alig haladná meg a 2 fokot.A Párizsi Klímaegyezmény keretében a világ országai 1,5 Celsius-fokban határozták meg a globális átlaghőmérséklet 21. század végéig még elfogadható mértékű emelkedését az iparosodás előtti állapothoz képest. Ezt a célt azonban saját maguk meghatározott módon és intézkedésekkel érnék el, vagyis nem létezik egy bizonyos általános klímavédelmi forgatókönyv.A témában megjelent tanulmányok többsége, így a Nemzetközi Energiaügynökség előző heti jelentése szerint a cél eléréséhez radikális további intézkedésekre lenne szükség, egyébként esély sincs elkerülni a beláthatatlanul súlyos következményekkel járó klímaváltozást. Sőt, például a European Data Journalism Network kutatása szerint az átlaghőmérséklet emelkedése már mostanra meghaladta az 1,5 fokot bizonyos Európa több területén, több magyarországi régiókban pedig megközelítette ezt.